Quedaron el libertad presuntos responsables de amenazas contra la gobernadora del Tolima

Tolima

Caracol Radio conoció que quedaron en libertad los dos hombres que fueron capturados en un operativo realizado por parte del Ejército, la Policía y la Fuerza Aeroespacial en el vereda El Tuamo del municipio de Rovira como presuntos integrantes del Frente Joaquín González de las disidencias de las Farc de la línea de mando de alias ´Calarcá´.

Según información oficial revelada por el propio ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, en su cuenta de X, a estas personas en medio de la operación se les incautaron armas cortas, escopetas y munición de varios calibres, afectando su capacidad criminal.

“Este resultado fortalece la seguridad institucional en el Tolima y envía un mensaje: ningún grupo criminal intimidará a las autoridades legítimamente elegidas ni a ningún colombiano”, manifestó el ministro Sánchez.

A la vez el funcionario del Gobierno Nacional reveló detalles de la relación que tendrían estas dos personas con las amenazas recibidas por parte de la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz.

Tras la captura, las autoridades llevaron a cabo los procesos judiciales correspondientes y posterior a esto estas dos personas quedaron en libertad, pero vinculados al proceso.

Luego de la detención realizada en esta zona del departamento, algunos habitantes de la vereda Tuamo del municipio de Rovira, habían manifestado su rechazo por este operativo.

Detalles de la operación

A la vez el Ejército Nacional a través de su cuenta de X, reveló posterior a su captura que los capturados serían responsables de extorsionar a ganaderos, cafeteros y comerciantes en varios municipios del Tolima. Durante la operación fueron incautadas armas largas, cortas, municiones y material de intendencia.

Por otra parte, indicaron que los dos detenidos eran integrantes del esquema de seguridad de alias Marcos, cabecilla del grupo armado organizado Frente Joaquín González.