EE.UU. podría cerrar su espacio aéreo parcialmente como consecuencia del cierre del Gobierno

El Secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, advirtió que el cierre del gobierno causará caos en los viajes aéreos si se prolonga otra semana, incluso con la posibilidad de cierres parciales del espacio aéreo.

Estados Unidos enfrenta desde octubre una parálisis presupuestal con cierre de servicios públicos por falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso. Esto ha afectado los empleos de controladores aéreos y también personal de los aeropuertos.

“Habrá retrasos masivos en los vuelos. Habrá cancelaciones masivas, y puede que nos veamos obligados a cerrar ciertas zonas del espacio aéreo, porque simplemente no podemos gestionarlo, ya que no contamos con los controladores aéreos necesarios”, dijo Duffy en una rueda de prensa.

Al menos en la última semana aeropuertos que reciben gran cantidad de tráfico y que son puntos de conexión, como los de Atlanta y Nueva York han tenido que suspender operaciones temporalmente durante varias horas al día debido a la falta de personal.

Importantes terminales como la de Newark (Nueva Jersey), La Guardia (Nueva York), Boston (Massachussetts) y el Ronald Reagan, en Washington D.C., reportaban demoras este martes, según la Administración Federal de Aviación (FAA), que registra “escasez de personal” en casi la mitad de las torres de control más importantes.

13 mil trabajadores aéreos trabajan sin recibir sueldo

Aproximadamente 13.000 controladores aéreos trabajan hoy sin recibir sueldos. Al igual que los empleados de seguridad aeroportuaria, estos son considerados esenciales, por lo que se requiere que continúen sus labores con paga diferida hasta el fin del cierre gubernamental, prolongado ya por 35 días.

“Estos trabajadores estadounidenses tienen facturas que pagar y se ven obligados a tomar decisiones difíciles. ¿Van a trabajar como controladores aéreos o tienen que buscar otro empleo para conseguir dinero para comer y para echar gasolina? Y creo que, con el paso de los días, el problema solo empeorará”, dijo Duffy este lunes.

El pasado fin de semana, incluido el viernes de Halloween, la FAA registró más de 98 “alertas de personal” en torres de control en Austin y Dallas (Texas), Denver (Colorado), Nashville (Tennessee), Phoenix (Arizona), Boston y Newark, que tuvo que ajustar y hasta suspender brevemente sus operaciones.

El cierre gubernamental se encamina a un nuevo récord histórico

El cierre del gobierno de Estados Unidos se encamina este martes a batir un nuevo récord de duración ante la falta de acuerdo sobre el presupuesto nacional entre los republicanos del presidente Donald Trump y la oposición demócrata.

El miércoles, el llamado “shutdown” entrará en su día 36º y superará la marca de 2019, durante el primer período del mandatario.

En las últimas seis semanas, la parálisis presupuestaria ha dejado a unos 1,4 millones de empleados del sector público sin cobrar su sueldo. Los que cumplen tareas “esenciales”, como los controladores aéreos o las fuerzas de seguridad, han debido seguir trabajando sin cobrar.

Los programas de asistencia social también se han visto gravemente afectados. Trump afirmó el martes que la ayuda alimentaria de la que dependen millones de estadounidenses se distribuirá solo después de reabra el gobierno, aunque su administración había señalado un día antes que se otorgarían beneficios parciales.