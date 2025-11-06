Capturado el rompe vidrios: tiene 16 anotaciones judiciales por robo en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Policía Metropolitana de Ibagué logró la captura en flagrancia de un hombre de 41 años, conocido con el alias de ´Rompe vidrios´, señalado de presuntamente ser responsable del delito de hurto calificado y agravado en establecimientos de comercio de la ciudad.

La captura se materializó en horas de la madrugada en el barrio Casa Club, lugar donde uniformados de la METIB lo observaron de manera sospechosa, al realizar un registro le fue encontrado en un bolso tipo morral una consola de videojuegos Xbox y otros elementos avaluados en más de $2 millones.

“Al verificar la procedencia de los artículos, se estableció que habían sido hurtados minutos antes de una barbería del sector, donde los uniformados evidenciaron el vidrio lateral de la puerta principal quebrado. El propietario del establecimiento, quien reside en el segundo piso del inmueble, reconoció los elementos como de su propiedad y manifestó su deseo de interponer la respectiva denuncia en contra del implicado”, dijo el Mayor Francisco Javier Bermúdez, comandante de la Estación de Policía Centro.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, este sujeto presuntamente utilizaba un modus operandi reiterativo, consistente en identificar establecimientos con fachadas de vidrio para romperlas con piedras u objetos contundentes, ingresar rápidamente y sustraer elementos de valor.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, tras ser presentado ante un juez de control de garantías, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.