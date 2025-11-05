Hot Sale 2025 rompe récord con más de 10,7 millones de transacciones y ventas por $1,6 billones

Colombia

El Hot Sale 2025 volvió a demostrar la fuerza del comercio electrónico en el país. Según Credibanco, red pionera en soluciones de pago electrónico, entre el 16 y el 21 de octubre se registraron más de 10,7 millones de transacciones digitales, un aumento del 12,9 % frente a la edición anterior. La facturación total superó los $1,6 billones, con un crecimiento del 7,1 % respecto a 2024.

Las categorías más activas durante los cinco días de descuentos fueron supermercados, moda, turismo, tiendas de alimentos y estaciones de servicio, que concentraron la mayor parte de las operaciones. El sábado 18 de octubre fue la jornada más dinámica, con 2,38 millones de transacciones y ventas por más de $341.000 millones, especialmente entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Bogotá, Medellín y Cali, las ciudades que más compraron

En el balance regional, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena lideraron la actividad transaccional. Medellín mostró un crecimiento del 19,6 % en facturación frente al año anterior y Cartagena del 21 %, reflejando una expansión más equilibrada del comercio digital en todo el país.

“El crecimiento del Hot Sale 2025 nos confirma la consolidación del comercio digital como uno de los motores más importantes de la economía colombiana. Cada vez más negocios, grandes y pequeños, se benefician de una infraestructura de pagos más eficiente, segura y accesible”, afirmó Felipe Acevedo, presidente de Credibanco.

Pagos presenciales y digitales: un ecosistema que convive

Credibanco destacó que las ventas con terminales de pago físico representaron el 69,2 % de la facturación total, mientras que el e-commerce aportó el 30,8 %, una señal de cómo los canales físicos y digitales coexisten durante los picos de consumo.

Según la compañía, estos resultados confirman la madurez del ecosistema de pagos en Colombia, gracias al trabajo conjunto entre entidades públicas, bancos, fintechs y empresas tecnológicas.

“En los últimos años, el país ha avanzado significativamente en infraestructura, interoperabilidad y confianza digital, lo que permite que más personas y comercios accedan a medios de pago seguros y eficientes. Este progreso fortalece la competitividad del comercio e impulsa la inclusión financiera y la transformación productiva nacional”, concluyó Acevedo.