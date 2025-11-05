Estudiantes cartageneros aprenden robótica y programación desde cero
Jóvenes de diversas instituciones educativas fortalecen sus habilidades digitales mediante talleres prácticos
Cartagena
En el marco de las acciones distritales para cerrar la brecha digital, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la estrategia Digitalízate Comunidad liderada por la Oficina Asesora de Informática y en alianza con Robotic Minds, ha desarrollado jornadas prácticas de robótica y programación en instituciones educativas oficiales de la ciudad, entre ellas la I.E. Manuela Vergara de Curi y el Colegio Técnico Distrital Luis Felipe Cabrera de Barú.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Estas actividades tienen como propósito acercar a los estudiantes al fascinante mundo de la tecnología, brindándoles herramientas que fortalezcan sus habilidades digitales y despierten su curiosidad por la innovación.
Durante los talleres, los participantes han explorado dos componentes principales:
* Electrónica básica: identificación de elementos electrónicos y construcción de circuitos sencillos para comprender su funcionamiento en proyectos tecnológicos.
* Programación de proyectos robóticos: desarrollo de prototipos aplicando principios de lógica, pensamiento computacional y resolución de problemas.
Estas experiencias han permitido que cientos de jóvenes aprendan de manera práctica y divertida, promoviendo el desarrollo de competencias digitales esenciales para su futuro académico y profesional.
Gracias a esta alianza, la Alcaldía de Cartagena y Robotic Minds continúan impulsando una nueva generación de jóvenes creativos y tecnológicos, listos para liderar la transformación digital de nuestra ciudad.