Estudiantes cartageneros aprenden robótica y programación desde cero

En el marco de las acciones distritales para cerrar la brecha digital, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la estrategia Digitalízate Comunidad liderada por la Oficina Asesora de Informática y en alianza con Robotic Minds, ha desarrollado jornadas prácticas de robótica y programación en instituciones educativas oficiales de la ciudad, entre ellas la I.E. Manuela Vergara de Curi y el Colegio Técnico Distrital Luis Felipe Cabrera de Barú.

Estas actividades tienen como propósito acercar a los estudiantes al fascinante mundo de la tecnología, brindándoles herramientas que fortalezcan sus habilidades digitales y despierten su curiosidad por la innovación.

Durante los talleres, los participantes han explorado dos componentes principales:

* Electrónica básica: identificación de elementos electrónicos y construcción de circuitos sencillos para comprender su funcionamiento en proyectos tecnológicos.

* Programación de proyectos robóticos: desarrollo de prototipos aplicando principios de lógica, pensamiento computacional y resolución de problemas.

Estas experiencias han permitido que cientos de jóvenes aprendan de manera práctica y divertida, promoviendo el desarrollo de competencias digitales esenciales para su futuro académico y profesional.

Gracias a esta alianza, la Alcaldía de Cartagena y Robotic Minds continúan impulsando una nueva generación de jóvenes creativos y tecnológicos, listos para liderar la transformación digital de nuestra ciudad.