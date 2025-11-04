Profamilia: cerca del 84% de las mujeres abortan en el primer trimestre / NQH

Durante la séptima conferencia internacional de planificación familiar realizada en Bogotá, la directora ejecutiva de Profamilia, Marta Royo, destacó la reducción de las barreras para abortar en Colombia luego de su despenalización en 2022.

En Colombia, desde la despenalización del aborto hasta la semana 24 en 2022, más mujeres están accediendo al servicio a través del sistema de salud con menos trabas, principalmente en el primer trimestre y con un componente de aborto autogestionado, facilitando el acceso en zonas rurales.

“Casi en el 84% lo está haciendo en el primer trimestre, y además hay un componente muy fuerte de aborto autogestionado, las mujeres en las zonas rurales están accediendo de una mejor manera también al servicio”, indicó la directora.

Asegura que la despenalización del aborto hasta la semana 24 ayudó a que las mujeres en Colombia lograran ejercer su autonomía reproductiva y acceder a un servicio de calidad, sin tener que pagar ya que está incluido en el plan de beneficios.

La conferencia, que consta de ocho temáticas diferentes, incluye bono demográfico, insumos, métodos de planificación, fertilidad, fe y aborto, sumado a otros temas relacionados como la natalidad.

Sobre este asunto, la directora dijo que la baja de natalidad es un fenómeno global que requiere replantear cómo vemos el mundo, incluyendo los sistemas de trabajo y pensionales.

“La baja en las tasas de natalidad no puede implicar jamás que se vaya en contra de todas las políticas que garantice que las mujeres podemos ejercer nuestra autonomía reproductiva”, agregó.