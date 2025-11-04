“La conclusión era que los recursos son suficientes”: ACEMI advierte que gobierno no ajustará UPC

En el tercer encuentro nacional de organizaciones de pacientes, la presidenta de ACEMI, Ana María Vesga, habló sobre la información extraoficial dada por el ministerio de salud, sobre las mesas para revisar la UPC, tema sobre el cual indicaron que los recursos eran suficientes.

“La conclusión del ejercicio era que los recursos eran suficientes, que no había lugar a un presunto ajuste, que después de correr las bases de suficiencia, el Ministerio había encontrado definitivamente que los recursos alcanzaban (…) si esa es la conclusión del Ministerio, lo que esperamos es que ese sea un ejercicio reproducible, que podamos conocer las bases de datos que lo soportan.”

Actualmente las áreas involucradas del ministerio revisan los resultados de la mesa técnica realizada con varios actores del sistema, para posteriormente socializarlo, esto a pocas semanas de qué se conozca cuál será el aumento de la UPC para el 2026, a propósito de las reuniones de la Comisión de Costos, Tarifas y Beneficios.

Por su parte, Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, indicó que los resultados de las mesas, son un falso positivo y el ministerio niega escuchar a todos los actores.

“Hoy la plata es insuficiente, el gobierno dice que es suficiente Si la plata es suficiente, ¿por qué las 8 EPS intervenidas son las que más barreras generan? Y tres, se están incumpliendo los autos de la Corte. El llamado es a la Corte Constitucional para que aplique la acción de desacato al gobierno", dijo Denis Silva.