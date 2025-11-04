Dimayor confirmó hora de los dos próximos partidos de Real Cartagena en cuadrangulares

Cartagena

El equipo heroico, que inició con empate 1-1 ante Boca Juniors de Cali en el estadio Jaime Morón, ya conoce sus próximos compromisos en el Grupo B. En la fecha 2, Real Cartagena visitará a Patriotas Boyacá el viernes 7 de noviembre a las 6:10 p.m. en el estadio La Independencia de Tunja.

Posteriormente, en la fecha 3, recibirá a Real Cundinamarca el miércoles 12 de noviembre a las 6:10 p.m. en el estadio Jaime Morón León.

Los otros duelos del grupo se disputarán entre Boca Juniors y Real Cundinamarca, el jueves 6 de noviembre, y entre Boca Juniors y Patriotas, el martes 11.

Real Cartagena, dirigido por Néstor Craviotto, buscará sumar sus primeros tres puntos en esta fase para mantenerse en la pelea por el ascenso a la máxima categoría del fútbol colombiano.

