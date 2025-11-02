Petro anuncia que enviará médicos colombianos a Gaza: Nombrará una gerente del Hospital Militar

Colombia

En entrevista con Al Jazeera, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia aportará a la reconstrucción de Gaza y también enviará médicos voluntarios, para atender en su mayoría a los niños que han sido víctimas del conflicto entre Israel y Palestina.

Según dijo el mandatario, serán médicos y médicas del Hospital Militar los que enviará a Gaza. Señaló incluso que nombrará a una mujer gerente para dicha misión y que en caso de ser posible, también traería a estos niños a Colombia, para que sean atendidos acá en el país.

“Vamos a llevar médicos, médicas, voluntarios en el Hospital Militar de Colombia, en los mecanismos que tenemos hoy disponibles, de tal manera que la mecatrónica, se llama las prótesis, que se pueden hoy adaptar a esas extremidades perdidas, puedan ayudar a vivir mejor”.

Allí también el presidente Gustavo Petro se ofreció a condecorar con la Cruz de Boyacá, a cuatro de los sobrevivientes del conflicto entre palestina e israel, periodistas y médicos, que acompañaron esta entrevista.

“Les he ofrecido, si ustedes aceptan, la Cruz de Boyacá. La Cruz de Boyacá es el máximo homenaje que la sociedad colombiana puede brindar. Esa medalla se la merecen ustedes. Y quiero que estén en Colombia, no sé si podamos o cómo hacerlo, para ponérselas”.

“Esrados Unidos debe reconcoer el Estado Palestino”

Por otro lado, el mandatario afirmó que la intención del Gobierno de Estados Unidos, de plantear un acuerdo de paz para esta región fue una reacción tardía. Señaló que la verdadera solución, más allá de intentar tener un acuerdo sobre rehenes, es que el gobierno norteamericano reconozca el Estado Palestino.

“Por ejemplo, este es el momento en que el presidente de Estados Unidos, si quisiera de verdad dar un paso adelante en la paz, reconociera él mismo y su gobierno el Estado de Palestina. Creo que sería un paso fundamental, tal como lo ha hecho Colombia y muchos estados del mundo”.

A propósito el presidente Gustavo Petro propuso que se lleve a cabo una gran conferencia de paz en Medio Oriente, que dé paso a la reconstrucción del proceso de Paz que busca dar fin al conflicto palestino israelí.