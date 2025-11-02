Pasajeros de Avianca reportan retrasos en vuelo de México a Bogotá: se ha reprogramado 5 veces

Diferentes usuarios del vuelo AV187 de la aerolínea Avianca con destino de México a Bogotá, han reportado por medio de redes sociales diferentes retrasos y cancelaciones.

El vuelo que debía salir desde el 01 de noviembre ha sido cambiado en varias oportunidades de horario, según los trabajadores de la aerolínea por una falla en el avión que debía repararse.

Increíble que @avianca retrase 2 veces un vuelo México-Colombia: debía salir 12:40 am ahora traslada el vuelo a 1:30pm (12 horas de espera) dejando a la gente sin conexiones,caminando de lado a lado en busca d su equipaje y nadie da la cara RATAS @AerocivilCol @MinTransporteCo — Carolina Bustamante (@caroedu82) November 2, 2025

Cerca de 180 pasajeros que iban a abordar el vuelo tuvieron que bajarse y esperar alguna razón por parte de la aerolínea quien solo les dio la alimentación en el aeropuerto y no ofrecieron el hospedaje que se debe ofrecer en estos casos.

Desde ayer la compañía @aviancateguia @avianca pospone un vuelo de salida de la ciudad de México. Ya es la tercera vez, más de 15 horas en el aeropuerto, con único servicio de voucher de comida. Se pierden conexiones, no se puede salir del aeropuerto, no dan información, es Godot — Cecilia Abdo Ferez (@CeciliaAbdoFe) November 2, 2025

Los aplazamientos por parte de la aerolínea han continuado, a tal punto que sobre las 5 de la tarde hora Colombia, los hicieron abordar un avión pero acto seguido, el piloto de la aeronave les indica que no pueden continuar con el vuelo porque: “La tripulación ya cumplió con las horas de vuelo asignadas por día”, indican los afectados por medio de videos grabados y publicados en redes sociales.

#ATENCIÓN | Usuarios de @Avianca que han reportado irregularidades con el vuelo AV 187 de México - Bogotá que debería haber salido desde el día de ayer aseguran que nuevamente les aplazaron el vuelo. Según lo indica el piloto de la aeronave "Porque la tripulación ya cumplió con… pic.twitter.com/1xX2cZaFWq — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 2, 2025

Nuevamente y por quinta vez consecutiva durante más de 24 horas volvieron a aplazar la hora de salida del vuelo de México a Bogotá.

Los cerca de 180 pasajeros siguen a la espera de una pronta solución por parte de Avianca. Caracol Radio se comunicó con voceros de la empresa pero la única respuesta que recibimos fue el siguiente texto:

“El vuelo no pudo salir debido a una revisión técnica. Aunque se evaluó ofrecer alojamiento a los pasajeros, no fue posible por la alta ocupación en la ciudad a causa de los festivales que se están realizando en México. Por esta razón, se les brindó asistencia y alimentación en el aeropuerto”.