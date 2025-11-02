La JEP avanza en la implementación de la Ruta de la Memoria en los municipios del Canal del Dique

Colombia

Durante dos días, la magistrada María del Pilar Valencia, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, recorrió ocho municipios de Bolívar y Atlántico para verificar los avances de las obras ordenadas en el marco de la medida cautelar adoptada por la JEP, con la que se busca proteger zonas de interés forense y promover la reparación simbólica y la no repetición.

Repelón

En el corregimiento de Villa Rosa, en el municipio de Repelón (Atlántico), la construcción del sitio conmemorativo alcanza un 80 % de avance, convirtiéndose en el territorio con mayor cumplimiento de las órdenes judiciales.

Verificación y compromiso comunitario

Entre el 22 y el 23 de octubre, la JEP visitó además los municipios de San Estanislao, Soplaviento, Santa Rosa de Lima, Turbaco, Mahates, Arroyohondo y Calamar (Bolívar).

En cada territorio se constató el compromiso que están teniendo las comunidades, las administraciones municipales y las organizaciones peticionarias, es decir la Ruta del Cimarronaje y Abokar, en la construcción participativa de los lugares de memoria.

Memoria y no repetición

La Ruta de la Memoria hace parte de las acciones ordenadas por la JEP dentro de la medida cautelar que busca proteger los sitios de interés forense donde podrían hallarse víctimas de desaparición forzada.

En mayo de 2024, la Jurisdicción presentó tres instrumentos fundamentales para este propósito:

El Protocolo Arqueológico Forense con enfoque territorial, étnico y de género. Los Lineamientos Nacionales para la Salvaguarda y Protección de Cuerpos en proyectos de infraestructura de transporte. El Plan de Lucha contra la Impunidad en el contexto del Canal del Dique.

Llamado a las autoridades locales

Al cierre del recorrido, la magistrada María del Pilar Valencia exhortó a los municipios de San Estanislao de Koska, San Onofre, Cartagena, Suan, Turbana, Marialabaja, Campo de la Cruz y Santa Lucía a fortalecer la concertación y avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Finalmente, la JEP hizo un llamado a las gobernaciones de Atlántico, Bolívar y Sucre para fortalecer la articulación regional y consolidar la Ruta de la Memoria como un proceso de reparación simbólica, reconocimiento de las víctimas y garantía de no repetición.