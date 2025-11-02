Jolbert Cabrera, exbeisbolista colombiano de los Dodgers: “La mejor final de los últimos 10 años”

Los Angeles Dodgers se consagraron campeones este sábado de las Grandes Ligas por segundo año consecutivo, en un final llena de emoción que culminó con un marcador de 5-4 frente a los Toronto Blue Jays.

Los Dodgers hicieron una remontada épica y retienen el título de la Serie Mundial

El exbeisbolista colombiano Jolbert Cabrera, quien jugó en los Dodgers en el 2002 y 2003, habló con Caracol Deportes Domingo sobre las claves que llevaron a que a los Dodgers conseguirán el título por segunda vez, el desempeño de algunos de los jugadores y también analizó el futuro de ambos equipos tras una intensa Serie Mundial.

Another amazing chapter in baseball history comes to a close!



Baseball will always be the best 💙 pic.twitter.com/1K4qI6qLlL — MLB (@MLB) November 2, 2025

“No se puede decir la mejor final de toda la historia, pero sí la mejor de los últimos diez años”

El exjugador colombiano de béisbol inició revelando cuál fue la clave para que los Dodgers se consagraran campeones en el séptimo partido: “Hubo momentos claves, yo pienso que el equipo de Toronto dejó muchos jugadores en base y eso fue lo que los afectó, ya que perdieron por una carrera, pero los Dodgers, la perseverancia y Yamamoto sobretodo”.

Le puede interesar: Los Dodgers logran el milagro en Toronto y fuerzan el séptimo partido en definición de Serie Mundial

Además, Cabrera también mencionó algunos de los jugadores de Los Angeles Dodgers que no rindieron como se esperaba: “Ya sabíamos que el equipo de Toronto iba a ser el único que le podía dar un susto a los Dodgers, inclusive ganar la serie era el equipo de Toronto. El equipo de los Dodgers estaba un poco deficientes en el bateo, Mookie no bateó tanto, Ohtani no bateó como se esperaba, igual que Freddie Freeman que son los jugadores claves, pero definitivamente Will Smith sigue siendo ese asesino silencioso de los Dodgers”.

“Miguel es un muchacho que siempre se considera más como un jugador defensivo y no por la parte ofensiva, pero esas son las cosas bonitas del béisbol, nadie se esperaba eso, el mismo dijo que nunca pensó o nunca se esperaba que hiciera un hit, pero un jonrón nadie se lo esperaba”, Jolbert reconoció el buen desempeño que tuvo el venezolano Miguel Rojas en el partido.

Lea también: Serie Mundial 2024: ¿Por qué es tan importante el duelo entre Los Yankees y Los Dodgers?

Por último, añadió: “Muy difícil que el equipo de Toronto repita, sobre todo cuando tú sales de una serie mundial que tú pudiste haber ganado. El equipo de los Dodgers va a seguir su tónica, ellos están haciendo demasiado dinero, aunque ellos están pagando el impuesto de lujo más alto de la historia del béisbol, pero con esos tres jugadores japoneses que tienen ellos, definitivamente el dinero que están haciendo en Japón es muchísimo”.