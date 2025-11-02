Autoridades y comunidad acuerdan acciones para mitigar riesgo de desbordamientos del río Sevilla

Magdalena

Con el fin de reducir los riesgos de desbordamiento del río Sevilla en la vereda La Zuana, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena lideró una mesa técnica interinstitucional en la que participaron representantes del sector productivo, autoridades locales y organizaciones comunitarias.

Durante el encuentro, convocado por Alfredo Martínez Gutiérrez, director general de la corporación, se definieron medidas inmediatas como el cierre de boquetes en la borda del río y otras acciones de contención para prevenir inundaciones. También se acordó un recorrido técnico que permitirá identificar los puntos críticos donde se priorizarán las intervenciones.