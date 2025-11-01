Grupo Libertad y Democracia advierte sobre un posible “golpe electoral” en Honduras. Foto: Grupo Libertad y Democracia

El grupo de exmandatarios de América Latina y España, agrupados bajo el nombre Grupo Libertad y Democracia, emitió un comunicado en el que advierte de lo que consideran un ataque sistemático a las instituciones electorales en Honduras y plantea la amenaza de un “golpe electoral” en el país centroamericano.

En el documento, la organización señala que se observa “el uso político de la justicia para intimidar a las autoridades electorales y a la oposición democrática”, un patrón que han identificado previamente en otros países de la región.

También mencionan la situación de la consejera electoral Cossette López, quien, aseguran, es objeto de persecución por actuar en defensa de la independencia de los organismos electorales.

Los firmantes del comunicado incluyen expresidentes como Iván Duque (Colombia), José María Aznar y Mariano Rajoy (España), Mauricio Macri (Argentina), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), entre otros.

El texto hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que vigile la institucionalidad hondureña y defienda la independencia de los organismos electorales, que consideran “pilares esenciales de toda república libre”.