“Medellín le apuesta al Deep Tech para transformar su futuro”: José Manuel Restrepo

Durante el encuentro Medellín Territorio Inteligente, organizado por Prisa Media, José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, se refirió a la apuesta de Medellín por consolidarse como un distrito de ciencia y tecnología, con una visión que integra al sector público, privado y académico. Según explicó, la ciudad fortalece su ecosistema de innovación a través de esfuerzos como Ruta N, EduIA y Mova, que impulsan el desarrollo de competencias digitales desde la educación básica hasta la formación docente.

Restrepo subrayó que las universidades de Medellín están transformando sus currículos para responder a los retos de la cuarta revolución industrial, incorporando la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las nuevas energías y la computación cuántica. Una estrategia, dijo, que permitirá a la ciudad liderar la revolución del conocimiento y posicionarse como referente en Deep Tech en América Latina.

