“Medellín es un referente nacional en innovación y tecnologías para la salud”: Lina Morales

Lina Morales, directora de Colombia HealthTech afirmó en el marco de Medellín: Territorio Inteligente que la ciudad ha logrado consolidarse como un modelo de innovación gracias a las iniciativas promovidas por la Alcaldía, Ruta N y la Cámara de Comercio, las cuales han impulsado a los emprendedores a convertir sus ideas en soluciones reales que transforman el sistema de salud.

Resaltó, además, que una de las grandes lecciones que deja Medellín es el trabajo comunitario: la articulación entre los distintos actores del ecosistema academia, empresa y sector público ha sido clave para avanzar en la adopción tecnológica y en la creación de un entorno colaborativo que inspira a otras regiones del país.

A continuación puede ver la entrevista completa: