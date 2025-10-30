Tras cumplir 30 años de servicio Aguas de Cartagena fue reconocida por Cámara de Comercio

En la celebración de los 110 años de la Cámara de Comercio de Cartagena, Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. fue reconocida por sus 30 años de trayectoria y su compromiso con el crecimiento sostenible de la ciudad y el departamento de Bolívar.

El reconocimiento fue entregado al gerente general, John Montoya Cañas, por la presidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Nidia Pitalúa, durante la gala empresarial “110 años tejiendo progreso”, que reunió a representantes del sector público y privado en homenaje al liderazgo y la resiliencia empresarial del territorio.

La placa de reconocimiento expresa: “A Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., en agradecimiento por su trabajo conjunto y constante apoyo al progreso, la competitividad y el liderazgo empresarial que fortalecen el desarrollo de Cartagena y Bolívar.”

Este reconocimiento resalta el papel de la empresa como aliado estratégico en el avance de la ciudad, no solo por la calidad y eficiencia de sus servicios de acueducto y alcantarillado, sino también por su compromiso con la sostenibilidad y el bienestar colectivo.

Aguas de Cartagena agradeció este homenaje y reafirmó su voluntad de seguir construyendo, junto a la comunidad y al sector empresarial, una ciudad más próspera, innovadora y sostenible.