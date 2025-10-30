El Circo Vegas Fantasy presenta “El Show del Terror”

Este año, el terror se toma la carpa del Circo Vegas Fantasy con el espectáculo más estremecedor y divertido de la temporada: “El Show del Terror”, donde las puertas del inframundo se abren para dar paso a una experiencia única que combina miedo, humor, asombro y actos extremos.

Todos los días, a las 7:00 p.m. en la Avenida Boyacá con calle 78, los asistentes podrán vivir una noche inolvidable, rodeados de criaturas salidas de las pesadillas más oscuras como brujas voladoras en escobas de fuego, payasos malvadamente divertidos, motociclistas suicidas que surcan el aire a más de 20 metros de altura y otros dentro del globo de la muerte.

También harán su aparición magas e ilusionistas vampiras, vikingas con aros de fuego, alambristas, y una serie de artistas que producirán que el público ría, grite y se maraville al mismo tiempo. “El Show del Terror” de Circo Vegas Fantasy estará en temporada hasta el 3 de noviembre, ideal para disfrutar en familia o con amigos valientes que se atrevan a enfrentar esta experiencia mágica y aterradora en la Avenida Boyacá con calle 78 todas las noches.