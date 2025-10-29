Partido Liberal del Tolima anunció su lista para la Cámara de Representantes

El Partido Liberal se convirtió oficialmente en el primer movimiento político del Tolima que anunció su lista de candidatos a la Cámara de Representantes, de cara a las elecciones de marzo de 2026.

El anuncio lo hizo la congresista Olga Beatriz González, quien actualmente ostenta la curul liberal en la Cámara de Representantes. En total, la lista la integran cuatro hombres y dos mujeres. Estos son sus nombres:

Olga Beatriz González, actual representante a la Cámara.

Jaime Yepes, exrepresentante a la Cámara.

Mauricio Andrade, exalcalde de Natagaima, Tolima.

Gentil Gómez Oliveros, exalcalde de Melgar, Tolima.

John Freddy García, dirigente de Chaparral.

Melissa Almario, joven figura de la política tolimense.

“Hoy puedo decir que el Partido Liberal tiene asegurada su curul”, afirmó González, quien se mostró confiada en mantener su lugar en el Congreso para el siguiente periodo legislativo.

La representante, a su vez, admitió las dificultades que tuvo para conformar la lista, debido a los obstáculos que le habrían puesto algunos detractores. Entre ellos, al parecer, estarían el exsenador Mauricio Jaramillo Martínez y el exalcalde de Ibagué, Rubén Darío Rodríguez.

“Hacer una lista competitiva no es fácil, y menos con los deseos de otros de que fracasemos, de que no se pueda hacer, de que el partido pierda la curul, porque ese es el deseo de dos o tres que son negativos, que dicen que esto se va a perder, que no hay umbral”, manifestó González.

A partir del próximo 8 de noviembre, la Registraduría Nacional abrirá las inscripciones para registrar oficialmente las listas de candidatos a la Cámara de Representantes.