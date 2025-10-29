Cuadrangulares torneo BetPlay: Real Cartagena debutará de local este sábado 1 de noviembre ante Boca

Patriotas de Boyacá, Real Cundinamarca y Boca Juniors de Cali, serán los equipos que disputarán con Real Cartagena por el grupo B, la posibilidad de llegar a la final del segundo semestre en el torneo BetPlay.

Los heroicos iniciarán su participación en el estadio Jaime Morón este sábado 1 de noviembre a las 4:00 pm ante los caleños.

¿Cómo se jugarán los demás partidos?

Fecha 2: Patriotas- Real Cartagena

Fecha 3: Real Cartagena- Real Cundinamarca

Fecha 4: Real Cundinamarca- Real Cartagena

Fecha 5: Real Cartagena- Patriotas

Fecha 6: Boca Juniors- Real Cartagena

Las fechas y horarios de los siguientes compromisos no han sido confirmados por Dimayor.

Entre tanto, es importante destacar que durante el campeonato los auriverdes no han tenido buenas actuaciones con ninguno de los tres equipos que enfrentarán.