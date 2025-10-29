Cuadrangulares torneo BetPlay: Real Cartagena debutará de local este sábado 1 de noviembre ante Boca
Los heroicos también enfrentarán en compromisos de ida y vuelta a Patriotas y Real Cundinamarca
Patriotas de Boyacá, Real Cundinamarca y Boca Juniors de Cali, serán los equipos que disputarán con Real Cartagena por el grupo B, la posibilidad de llegar a la final del segundo semestre en el torneo BetPlay.
Los heroicos iniciarán su participación en el estadio Jaime Morón este sábado 1 de noviembre a las 4:00 pm ante los caleños.
¿Cómo se jugarán los demás partidos?
Fecha 2: Patriotas- Real Cartagena
Fecha 3: Real Cartagena- Real Cundinamarca
Fecha 4: Real Cundinamarca- Real Cartagena
Fecha 5: Real Cartagena- Patriotas
Fecha 6: Boca Juniors- Real Cartagena
Las fechas y horarios de los siguientes compromisos no han sido confirmados por Dimayor.
Entre tanto, es importante destacar que durante el campeonato los auriverdes no han tenido buenas actuaciones con ninguno de los tres equipos que enfrentarán.