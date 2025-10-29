Cae alias ‘Uber’, séptimo implicado en el crimen del italiano Alessandro Coatti en Santa Marta

La Policía Nacional capturó en las últimas horas a alias ‘Uber’, señalado como presunto responsable del homicidio agravado del ciudadano italiano Alessandro Coatti, ocurrido el pasado 6 de abril en Santa Marta.

De acuerdo con las autoridades, el hombre identificado como Uber Etilvio Torres, habría participado en el traslado del extranjero desde la Bahía de Santa Marta hasta la zona donde fue asesinado y desmembrado.

La captura se logró en un trabajo conjunto entre la Metropolitana de Santa Marta, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo de la administración distrital.

Alias ‘Uber’ se convierte en el séptimo capturado dentro de este proceso judicial. Según la investigación, también estaría vinculado a hurtos a mano armada y a una red que utilizaba redes sociales y aplicaciones de citas para atraer a las víctimas.

