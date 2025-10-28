Comisión séptima de senado suspende debate de reforma a la salud

La comisión séptima del senado aprobó la proposición de suspender el debate de la reforma a la salud, hasta que se tramite la reforma tributaria.

#ATENCIÓN La comisión séptima del senado aprobó la proposición de suspender el debate de la reforma a la salud, hasta que se tramite la reforma tributaria. https://t.co/vwS5QSGs2p — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 28, 2025

Este recurso radicado por la senadora Nadia Blel, solicita que se aplace la discusión hasta que se incorporen fuentes de financiamiento verificables o comprobables, es decir hasta que se tramite la reforma tributaria.

“Lo anterior, en cumplimiento del artículo 7 de la Ley 819 de 2003, considerando que, si bien el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2026 se aprobó, el mismo incorpora fuentes de financiamiento sujetas a la expedición de una Ley de Financiamiento o medidas tributarias complementarias aún no aprobadas”, dice la proposición.

Allí se deja constancia de que el Presupuesto General de la Nación aprobado no incorpora recursos adicionales ni rubros específicos para el proceso de transición, operación o fortalecimiento institucional que demanda la implementación del nuevo modelo de salud propuesto en la referida reforma.

“El texto definitivo no contempla una fuente clara, estable ni garantizada para financiar la implementación del nuevo modelo preventivo, predictivo y resolutivo de salud previsto”, dice el documento.

El ministro de salud reaccionó a esta decisión

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, calificó de inoperante a la comisión, señalando que “se inventan un nuevo pretexto”.

“Es una comisión inoperante”, dijo el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo sobre la decisión de la comisión séptima del senado, de suspender el debate de reforma a la salud.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/yesrOaBNM9 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 28, 2025

“Por supuesto lo que tienen temor es, primero mantenerla acá y segundo, que no recurramos como hay que hacer en la laboral y pasarla a otra comisión porque si esta comisión no ha sido capaz de cumplir con sus funciones, es una comisión inoperante”, expresó el ministro.

Y agregó que: “Lo único que hacen es obstaculizar, no piden plata, en la reforma hay plata, pero entonces no la aprueban, ¿cierto? Todo lo que ellos están solicitando está en la reforma, todo se consensuó, se consensuó con sus jefes políticos.”