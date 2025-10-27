La tecnología ya impulsa la administración de los conjuntos en Bogotá

La operación en edificios y conjuntos residenciales cambió radicalmente a partir de la pandemia. Lo que antes era una comunicación absolutamente impersonal (hojas en tableros, rumores de celadores), ahora busca mayor cercanía entre administradores y residentes.

En ese lapso aparece Properix, una plataforma de gestión de propiedad horizontal que integra recaudación, comunicación, mantenimiento, compras y seguridad con trazabilidad y analítica. Así pues, la compañía fundada por Albano Laiuppa busca priorizar el flujo de caja, la transparencia y la profesionalización operativa, con capas de automatización aplicadas a cobranza, back office y priorización de tickets.

“Estamos provocando una disrupción en un sector que parecía imposible de transformar”, afirmó Laiuppa. “Durante años, la gestión de la propiedad horizontal quedó fuera del radar de la innovación. Todo lo que en otros rubros ya estaba resuelto, aquí seguía pendiente. Entramos con una propuesta ambiciosa y tecnológica para profesionalizar la administración y elevar la experiencia de quienes viven en copropiedades”.

Y complementó respecto al objetivo de la empresa: “Nuestra vocación es mejorar la experiencia de vida en edificios y barrios. Lo hacemos con un producto potente y un equipo comprometido en construir, todos los días, una plataforma completa con vocación regional”.

Así pues, esta novedosa plataforma ejecuta más de una decena de procesos automáticos que simplifican la operación de las copropiedades, lo cual se convierte en un alivio para las administraciones. Asimismo, automatiza tareas críticas, reduciendo errores humanos y acelerando la conciliación entre administración y contador.

Finalmente, en cuanto a la comunicación, En comunicación, las asambleas se registran con control de quórum y votaciones en tiempo real, mientras que la citofonía virtual centraliza el ingreso de visitantes y la atención al residente.

El objetivo es claro: “Ahorrar tiempo, aumentar la transparencia y profesionalizar la gestión de la propiedad horizontal”.