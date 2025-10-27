Indignación en el Tolima: joven mató a machetazos a una perrita

Tolima

El caso de Mona, una perrita criolla asesinada a machetazos, generó indignación en el municipio de Carmen de Apicalá, ubicado en el oriente del Tolima. La misma comunidad ayudó con la captura del presunto agresor apenas minutos después del atroz hecho.

Se trata de un joven de 23 años de edad, capturado en flagrancia en un condominio ubicado en la vereda Cuatro Esquinas, quien presuntamente habría atacado indiscriminadamente a la perrita, según informó el coronel Carlos Efrén Fuelagán Cabrera, comandante del Departamento de Policía Tolima.

“El animal fue trasladado por unidades del Cuerpo de Bomberos y por nuestros policías, junto al propietario, a la UMATA, donde recibió atención veterinaria. Posteriormente fue remitida al hospital veterinario de la Universidad del Tolima, en la ciudad de Ibagué; sin embargo, falleció horas después debido a la gravedad de la herida”, relató el coronel Fuelagán.

Tras el indignante episodio, el atacante quedó a disposición de la Fiscalía 23 Local del municipio de Melgar, para responder ante un juez de control de garantías por el delito de maltrato animal.

“La Policía Nacional rechaza rotundamente cualquier acto de violencia en contra de los seres sintientes y reafirma su compromiso con la protección y el bienestar animal”, agregó el coronel Carlos Efrén Fuelagán Cabrera.

También trascendió que el joven capturado ya presentaba anotaciones judiciales por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y uso de documento falso.