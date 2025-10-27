“De presentarse más casos de tosferina, Ibagué podría entrar en brote”: Liliana Ospina

Ibagué

Caracol Radio conoció que se confirmó el segundo caso de tosferina en el año 2025 en Ibagué. Se trata de un niño de dos meses de edad, residente de la comuna 11, sin antecedentes de vacunación, ni registro de controles prenatales, quien presentó síntomas respiratorios que requirieron manejo en una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrico.

“La Administración Municipal activó de inmediato el cerco epidemiológico y adelanta seguimiento al núcleo familiar del menor, conformado por su madre de 22 años, su hermana de un año y una prima de 14 años, provenientes de Venezuela, a quienes se les realizaron las respectivas pruebas diagnósticas”, aseguró Liliana Ospina.

Por otra parte, Ospina destacó que “presentó síntomas respiratorios altos con el posterior ingreso para su manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrico. En el momento paciente estable con adecuada evolución clínica bajo seguimiento y observación médica”.

Según la funcionaria, el equipo de vigilancia en salud pública seguirá la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios que hayan tenido contacto estrecho con el paciente, con el fin de recomendar la vacunación o el tratamiento antibiótico según cada caso.

“Por el momento se tiene controlada la situación en el municipio, pero de presentarse más casos el municipio de Ibagué entraría en brote a causa de la tosferina”, puntualizó la funcionaria.

Desde la Secretaría de Salud se hizo un llamado de atención a padres de familia, para la vacunación oportuna de sus hijos, a los 2, 4, 6, 18 meses y 5 años de edad, donde también son objeto de vacunación las mujeres gestantes.