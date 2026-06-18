Cayó en el Tolima alias ‘Tío’, jefe de finanzas de la Segunda Marquetalia en el departamento

Tolima

Caracol Radio confirmó que la captura de Luis Evelio Navarro conocido con el alias de ´Tío´ hombre de 71 años señalado de ser el cabecilla de finanzas de la Segunda Marquetalia Tolima que lidera alias ´Iván Márquez´ y encargado de la expansión territorial en esta zona del departamento de este grupo insurgente.

La operación liderada por parte de la Policía y el Ejército se realizó en la zona rural entre los municipios de Ataco y Coyaima, poblaciones ubicadas en el sur del Tolima.

Alias ´Tío´ fue detenido por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y concierto para delinquir agravado.

Esta persona estaría relacionada el homicidio de dos personas y de herir a un menor de edad, en jurisdicción del resguardo indígena Guadualito en el municipio de Coyaima.

En la operación también se capturó a dos mujeres que se encontraban con Luis Evelio Navarro conocido con el alias de ´Tío´ y quienes harían parte de este grupo guerrillero.

Esta comisión de la Segunda Marquetalia era la encargada además de presionar a empresarios, comerciantes y agricultores en los municipios de Chaparral, Ataco, Coyaima y Natagaima para el pago de extorsiones que llegaban a un recaudo de los $300 millones mensuales.