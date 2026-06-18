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18 jun 2026 Actualizado 14:13

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Cayó en el Tolima alias ‘Tío’, jefe de finanzas de la Segunda Marquetalia en el departamento

Según información de inteligencia, esta estructura lograba extorsiones por más de $300 millones mensuales en el sur del Tolima.

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Caracol Radio confirmó que la captura de Luis Evelio Navarro conocido con el alias de ´Tío´ hombre de 71 años señalado de ser el cabecilla de finanzas de la Segunda Marquetalia Tolima que lidera alias ´Iván Márquez´ y encargado de la expansión territorial en esta zona del departamento de este grupo insurgente.

La operación liderada por parte de la Policía y el Ejército se realizó en la zona rural entre los municipios de Ataco y Coyaima, poblaciones ubicadas en el sur del Tolima.

Alias ´Tío´ fue detenido por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y concierto para delinquir agravado.

Esta persona estaría relacionada el homicidio de dos personas y de herir a un menor de edad, en jurisdicción del resguardo indígena Guadualito en el municipio de Coyaima.

En la operación también se capturó a dos mujeres que se encontraban con Luis Evelio Navarro conocido con el alias de ´Tío´ y quienes harían parte de este grupo guerrillero.

Esta comisión de la Segunda Marquetalia era la encargada además de presionar a empresarios, comerciantes y agricultores en los municipios de Chaparral, Ataco, Coyaima y Natagaima para el pago de extorsiones que llegaban a un recaudo de los $300 millones mensuales.

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