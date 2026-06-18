Comunidad de La Miel levanta la protesta en el relleno sanitario de Ibagué

Ibagué

Cesar Quintero, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector de La Miel, confirmó a Caracol Radio que la comunidad decidió abrir la puerta del relleno sanitario luego de una concertación con funcionario de la Alcaldía de Ibagué.

“Se reanuda la entrada de los carros, nosotros tenemos la confianza en el doctor Quesada y el doctor Humberto Leal para que ellos nos cumplan con un acta que hicimos que se va a seguir revisando la tubería porque de todas formas el gua está llegando, pero no con la presión que necesitamos”, dijo Quintero.

El líder comunal sostuvo que queda comprobado que sí se pueden hacer las cosas bien “No queremos seguir afectando a la ciudadanía ibaguereña, pero es que nunca habíamos tenido un problema así”.

La comunidad del sector además asumió el compromiso con la empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL de permitir la revisión de las acometidas para determinar si existe o no ilegalidad en la conexión de algunos predios.

“Esperemos que se cumplan los compromisos, eso que firmamos, qué nos restablezcan el agua tal y cual como siempre la hemos tenido porque nosotros llevamos 30 años y siempre hemos tenido el suministro por parte del IBAL”, puntualizó.

Responde la Alcaldía de Ibagué

Según Iván Quesada, director comercial del IBAL, mencionó que en las últimas semanas han tenido algunas dificultades para la prestación del servicio de agua, pero esto ya se solucionó.

“Nosotros ya restablecimos el servicio, pero les explicamos que es un proceso de tiempo para que llegue con la misma presión a las casas”, dijo Iván Quesada, director comercial del IBAL.

Además, el funcionario resaltó que en el sector de La Miel se han encontrado algunas conexiones irregulares y otras anomalías que serán investigadas por el escuadrón antifraudes para tomar las decisiones que correspondan.

Finalmente, Humberto Leal, director de Agua y Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, aseguró que se hizo una verificación comprobando que el suministro ya se restableció.

“Normalizar el servicio de recolección de basuras podría durar varios días debido a los retrasos que se presentaron por el cierre de la puerta del relleno sanitario La Miel”, dijo Leal.