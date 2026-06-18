Este es el cartel de los más buscados por violencia de género en el Tolima

Tolima

En las últimas horas, la Policía Nacional reveló a la opinión pública el cartel de los hombres más buscados en el Tolima por delitos relacionados con violencia intrafamiliar y de género.

Luego de un trabajo investigativo y de recopilación de información, se publicó la imagen con los nombres e identidades de los más buscados por este tipo de delitos. Se trata de Pedro Ramírez Rivera, Leonardo Díaz Trujillo, Gabriel Alonso Arenas y Juan Sebastián Rondón Sánchez, alias “Caballo”, quien habría sido capturado en los últimos días.

“Algunos de estos ciudadanos son requeridos dentro de procesos investigativos por delitos como homicidio agravado, actos sexuales con menor de 14 años, entre otras conductas que afectan gravemente la convivencia y la seguridad ciudadana”, contó el coronel John Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas, estas personas estarían afectando la integridad de habitantes en diferentes municipios del departamento del Tolima y en departamentos aledaños.

“La Policía Nacional redobla sus esfuerzos operativos, investigativos y de inteligencia para lograr la ubicación y captura de las personas que integran este cartel, reiterando su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres, niñas, niños y familias”, concluyó el oficial.

Quienes tengan información pueden suministrarla a las líneas 310 288 5053, 323 273 3410, 323 273 3430, 321 394 0987 y 320 302 7892, o al correo detol.sijin@policia.gov.co.