Pérdidas millonarias en comercios por fallas en la energía durante partido de Colombia

Bucaramanga

La fuerte tormenta que se registró en el área metropolitana de Bucaramanga en la noche de este miércoles no solo dejó afectaciones en vías por inundaciones y en viviendas sino que dejó pérdidas millonarias en establecimientos comerciales pues no pudieron transmitir el partido debut de la selección Colombia en la Copa del Mundo debido a que se quedaron sin energía.

En el sector de Cañaveral en Floridablanca más de 30 establecimientos se quedaron sin luz por lo que no pudieron abrir las puertas para quienes iban a ver el partido allí, Iván Mora es dueño de dos locales en esta zona y aseguró que las pérdidas superan los 20 millones de pesos.

“Habíamos hecho una inversión gigantesca en televisores y equipos en redes sociales, mejoramos el sonido, tenemos personal adicional. O sea, habíamos generado empleo adicional que normalmente generamos”, agregó Mora.

Además, dijo Iván que las afectaciones económicas que ha registrado este sector por cuenta de las restricciones de venta de licor por las jornadas electorales de este año también han sido significativas y ahora se suma esta otra pérdida.

“Los que sufren son los comercios, que no pueden hacer una inversión de una planta que vale 30, 40 o 50 millones de pesos dadas las características de cada negocio. Yo creo que se dejó de vender por ahí, en mi caso por ahí 20 millones menos en ventas, o sea, afecta fuertemente. Y máxima que este fin de semana tenemos Ley Seca”, puntualizó Iván Mora.

Se espera que la Electrificadora de Santander atienda esta situación lo antes posible pues los establecimientos comerciales ya suman más de cuatro horas sin servicio de energía.