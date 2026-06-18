“Captura de alias ‘Tío’ frena intenciones de la Segunda Marquetalia en el Tolima”: coronel Pérez

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada, confirmó que en la madrugada de este jueves tropas del Ejército y personal de la Policía Nacional capturaron en el sur del Tolima a Luis Evelio Navarro, alias “Tío”, señalado cabecilla de finanzas de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc.

El oficial indicó que el operativo se desplegó en zonas rurales de Ataco y Coyaima, donde también capturaron a dos mujeres más por órdenes emitidas por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir agravado para la extorsión, homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

“Buscaba controlar decisiones comunitarias, consolidar un dominio territorial y las órdenes de captura hacen referencia a mecanismos de coerción y violencia, incluida la ejecución de acciones que afectan el orden público en el sur del Tolima, a través de la intimidación a la población, lo que genera terror en la comunidad”, detalló el coronel.

Según el oficial, la estructura de alias “Tío” operaba en Coyaima, Ataco y Natagaima, donde presuntamente coordinaba extorsiones. Caracol Radio pudo establecer que estas ascenderían a 300 millones de pesos mensuales.

“Lo importante es que le quitamos una capacidad organizativa importante a este tipo de facciones que quieren amedrentar a la comunidad a través de lo que pretenden ejercer como control territorial”, enfatizó Pérez.

En los últimos meses, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, denunció que las disidencias de las Farc estarían carnetizando a comunidades para ejercer controles en la movilidad y en procesos electorales. Las autoridades investigan si alias “Tío” sería uno de los responsables.

“No podemos precisar que haya en el Tolima una estructura armada de la Segunda Marquetalia. Dentro de las actividades de inteligencia no se tiene la presencia de esa estructura en el Tolima. Estas facciones empiezan a enviar personas a los territorios y a hacer coordinaciones nacionales, pero de esta manera podemos frenar las intenciones que pueda tener esta estructura en el departamento”, acotó.

Además, el coronel indicó que alias “Tío” estaría detrás del doble homicidio cometido el pasado 27 de febrero en el resguardo Guadualito de Coyaima, donde asesinaron a Fabián Montaña Loaiza y Rubén Montaña Loaiza, ambos hermanos de la gobernadora de la comunidad indígena, Érika Montaña.