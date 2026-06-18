Volvieron los eventos culturales a la Concha Acústica Garzón y Collazos de Ibagué

Ibagué

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia protagonizó el concierto que marcó la apertura oficial de la Concha Acústica Garzón y Collazos, en el marco de la versión 52 del Festival Folclórico Colombiano.

“Muchos ibaguereños hacen parte de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Nuestros artistas son protagonistas. Gracias, maestros por acompañar este momento histórico para Ibagué”, dijo la alcaldesa Johana Aranda.

Durante el concierto, los asistentes disfrutaron de un repertorio especial interpretado por la agrupación nacional, dirigida por el maestro Yeruham Scharovsky.

Entre las melodías interpretadas estuvieron ‘Bacanal’, de la ópera Sansón y Dalila de Camille Saint-Saëns; ‘Romeo y Julieta’, fantasía-obertura de Piotr Illich Tchaikovsky basada en la célebre tragedia de William Shakespeare; y la monumental Obertura 1812, también de Tchaikovsky, inspirada en la resistencia rusa frente a la invasión napoleónica y reconocida por su espectacular fuerza musical.

Asimismo, los asistentes escucharon ‘Mi Buenaventura’, de Petronio Álvarez; ‘Pueblito Viejo’, de José Antonio Morales; El Bunde Tolimense, de Alberto Castilla; San Pedro en El Espinal, de Milcíades Garavito; El Contrabandista, de Cantalicio Rojas, y, como cierre, Colombia Tierra Querida, de Lucho Bermúdez.

“Esta Orquesta no es admirada solo en Colombia; cuando viajó a representar al país en otros países de Latinoamérica la nombraban como la mejor orquesta del continente”, manifestó Scharovsky.

Luego de la presentación, la alcaldesa, Johana Aranda, rindió un homenaje especial a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia al conmemorar sus 90 años de historia artística.

Igualmente, hizo un reconocimiento a los músicos ibaguereños y tolimenses que, con talento, disciplina y pasión, han llevado el nombre de la ciudad a los más altos escenarios del país.

Dato: la inversión de la Alcaldía de Ibagué para recuperar este escenario cultural fue cercana a los $10 mil millones.