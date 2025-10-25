“Rebobinando” un divertido espectáculo lleno de música, humor, concursos y mucha nostalgia

Prepárese para una breve temporada de noches mágicas, emotivas y, sobre todo, muy divertidas con “Rebobinando” la nueva propuesta de Café Concert, que aterriza en el Casino Hollywood de Bulevar Niza de jueves a sábado. Protagonizada por Salomé Quintero y Mario Ruíz, con la dirección musical de Juan Gabriel Turbay y la dirección artística de Christian Villamil, esta pieza promete desatar carcajadas, lágrimas y suspiros en el público con una puesta en escena vibrante y cargada de recuerdos que han marcado a generaciones enteras.

Este inolvidable espectáculo, íntimo y vibrante, cuenta con una banda de música en vivo que acompaña al elenco al mejor estilo de los shows de televisión. En este divertido viaje por el túnel del tiempo, reviviremos los momentos más emocionantes que definieron la cultura de la radio y la TV nacional. Los asistentes cantarán y tararearán los pegajosos jingles publicitarios que vuelven a la memoria sin darnos cuenta, revivirán las inolvidables telenovelas y participarán en los programas concurso que nos hacían soñar despiertos, convirtiendo el tiempo en familia en la más sana y valiosa diversión.

Cortesía: Obra “Rebobinando” Ampliar

“Rebobinando” es más que una obra; es un vibrante homenaje a la memoria colectiva. Esta pieza se concibe como una fiesta emocional para todos aquellos que alguna vez participamos desde casa en los programas concurso más famosos de la televisión colombiana, o coreamos un jingle como si fuera el éxito del momento.