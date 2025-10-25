Lagoon Fest llega en su sexta edición al parque acuático más grande del país: le contamos

Este sábado 25 de octubre, los asistentes de Lagoon Fest, evento que se realiza en Piscilago de Colsubsidio, parque acuático más grande del país, podrán disfrutar durante más de 17 horas continuas de conciertos, atracciones acuáticas y diferentes experiencias.

Para este año, la sexta edición del festival reúne diferentes artistas de distintos géneros, con un cartel en donde figuran nombres como Jessi Uribe, referente de la música popular, el Binomio de Oro, agrupación emblemática del vallenato, Ñejo, pionero del reguetón, Ovy on The Drums, reconocido productor y DJ colombiano y el colectivo Systema Solar, conocido por su fusión de cumbia, champeta y electrónica.

También participarán Cato Anaya, Antombo, Isabella Roldán, Ácido Pantera, Miss Champús, Selva y Gabo Forero, entre otros.

El evento contará con dos escenarios: uno principal, que combinará música popular, urbana y tropical y otro dedicado a los sonidos electrónicos, que este año amplía su formato para ofrecer una propuesta audiovisual más inmersiva.

En Caracol Radio hablamos con Juan Camilo Rodríguez, gerente de Hotelería y Turismo Colsubsidio, quien nos contó lo siguiente sobre el festival: “Si duda alguna, se trata hoy día del ‘pool party’ más grande que tiene Colombia. Esta es la sexta edición que tenemos de esta experiencia, pasa en el parque acuático de conservación Piscilago, que a su vez es el parque acuático más importante que tiene Colombia y es uno de los 10 más visitados en América Latina”.

Además de los conciertos, el público tendrá acceso a las atracciones del parque, el cual recibe más de un millón de visitantes al año y que se ha consolidado como un referente del turismo familiar en el centro del país. Según los organizadores, se espera la asistencia de más de 6.500 personas.