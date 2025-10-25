“Horizonte” la película colombiana que explora el viaje espiritual de una madre y su hijo

Las salas de cine colombianas reciben la segunda película de César Augusto Acevedo “Horizonte”. Una producción que explora el viaje espiritual de una madre y su hijo, aparte de ser una experiencia cinematográfica, lleva a todo aquel que lo toca, a conectarse, desde diferentes lugares, de una manera especial con sus emociones.

Protagonizada por Claudio Cataño y Paulina García “Horizonte” cuenta la historia de Inés y su hijo Basilio, quienes se reencuentran en la muerte para emprender un viaje físico y espiritual en un mundo completamente devastado por la guerra. Entre la memoria, el duelo y la esperanza, descubrirán que siempre existirán caminos para la redención; y que el poder humano de amar, recordar y resistir, puede cruzar cualquier frontera.

Cortesía: Película “Horizonte” Ampliar

El nuevo largometraje de César Augusto Acevedo, ha sido ovacionado en los diferentes espacios donde se ha presentado ya que logra estremecer los sentidos del espectador. No solo consigue impactar desde lo visual y lo sonoro, sino que lleva al límite sus emociones, siendo conmovedora, dura, espiritual y poética, son palabras que se repiten para describir esta historia.

“Horizonte” plantea una verdad sin filtros, siendo cuidadosamente explícita en un juego entre imagen y sonido. Nos hace saber exactamente qué está pasando, recurriendo a todas las herramientas del sonido y la música para reforzarlo. Los diálogos apoyan el trabajo actoral profundo que mantiene el hilo narrativo que une a sus personajes: las complejidades psicoemocionales de perdonar y/o pedir perdón. Cualquiera que sea el camino, el objetivo final es la redención. La cinta se encuentra en salas de cine colombianas.