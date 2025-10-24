Reformas estructurales y posible constituyente: Las propuestas de Corcho en su cierre de campaña

Colombia

Este jueves la exministra y precandidata presidencial, Carolina Corcho, realizó su evento de cierre de campaña en Bogotá previo a la consulta del Pacto Histórico el próximo domingo 26 de octubre.

Desde allí aseguró que en caso de ser elegida como presidenta den 2026 volverá a presentar la Reforma a la Salud ante el congreso y además, propondrá reformas Agraria, a la Justicia y a la Educación. Aseguró, de hecho, que estas reformas deberían ser aprobadas por el legislativo o vía Asamblea Nacional Constituyente.

“La Reforma Agraria integral que debe continuar en Colombia, que tenemos que acelerarla. La Reforma a la Salud, la cual personalmente volvería a presentar yo misma al Congreso de la República, ya con unas nuevas mayorías vamos a volver a presentar esa reforma a la salud. Hay una reforma que está muy clara en este momento, la Reforma a la Justicia. Las reformas estructurales las vamos a sacar por la vía congresional o Asamblea Nacional Constituyente”.

¿Modificar la elección de Fiscal, Contralor y Procurador?

Sumado a esto, mencionó Corcho también que propondrá que se modifique la manera en la que se elige al Fiscal, al Procurador y al Contralor General de la Nación.

“Vamos a poner sobre la mesa cuáles son los mecanismos nuevos para elegir el Fiscal General de la Nación, que no puede ser de bolsillo el presidente de la República. Tenemos que buscar unos mecanismos de independencia de las altas cortes. Hay que cambiar los mecanismos bajo los cuales se elige el Contralor General de la República, no puede ser por el Congreso de la República para pagar favores, ni por el Procurador General de la República”.

Las relaciones internacionales

Por otro lado la precandidata se refirió al manejo que le daría a las relaciones internacionales del país y aunque aseguró que mantendrá las relaciones con Estados Unidos, también buscaría ampliarlas a otros países.

“Ya hay que diversificar, no podemos poner todos los huevos en esa canasta de un interlocutor tan incierto como el que tenemos del otro lado, Colombia seguirá haciendo parte, a través de uno de los temas que viene desde Simón Bolívar, y es la integración latinoamericana”.

Agregó Carolina Corcho en su cierre que campaña que buscará implementar sistemas de equidad e igualdad y que trabajará por fortalecer el sector de la ciencia y la investigación en el país.