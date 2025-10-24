Integración Social pide celeridad en la investigación por casos de uso de menores en la Zona T

Bogotá D. C.

La Secretaría de Integración Social se pronunció al respecto de los casos identificados de instrumentalización de niñas, niños, adolescentes e indígenas para pedir dinero en las calles o vender productos de bajo valor en la Zona T, localidad de Chapinero, al norte de Bogotá.

La entidad apunta a alias ‘El Gordo’ y a “otros presuntos reclutadores e instrumentalizadores” responsables de esta situación, que también derivaría en casos de explotación sexual infantil.

El secretario Roberto Angulo apuntó que radicaron una denuncia ante la Fiscalía al respecto y pidió celeridad en las investigaciones, siguiendo el operativo realizado en febrero por la Alcaldía Local de Chapinero, tras el cual esta entidad distrital y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se hicieron cargo de 15 menores de edad rescatados.

“Empezamos a ver de forma reiterada y sistemática en la Zona T posibles riesgos de uso de niños en actividades de mendicidad”, asegura Angulo, quien indica que las sospechas se intensificaron al “ver que había un comportamiento extraño por parte de los acudientes. No era fácil llegar a los papás de los niños. Llegábamos preguntando por los papás y casi siempre había era un adulto encargado”.

De acuerdo con el secretario, la entidad documentó “cada uno de los casos”, observando que potencialmente existe sistematicidad, organización y un patrón, además de “una concentración de casos que amerita ser investigada por la Fiscalía”.

La Secretaría de Integración Social pide celeridad en las investigaciones

“Queremos hacer un llamado por la celeridad”, afirma Angulo, extendiendo una invitación a la ciudadanía para que entreguen información a la Secretaría cuando identifiquen este tipo de casos para que la entidad pueda documentar tales situaciones, radicar las denuncias ante las autoridades pertinentes y tomar medidas al respecto.

“Los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. Este tipo de denuncias e investigaciones no deberían estar en una cola o en una lista de espera”, asegura Angulo.

Entretanto, organizaciones sociales y vecinos del sector alertan a la Policía, el ICBF y la Secretaría de Integración Social, que algunos presuntos reclutadores infantiles cambiaron de punto o llevaron a otros niños, lo que dificulta el seguimiento de la situación, por lo que exigen una investigación a fondo por estos casos.

¿Qué pasa con los menores rescatados en estos casos?

El funcionario detalló que “la denuncia que radicamos en Fiscalía sobre el uso de niños y niñas en actividades de mendicidad la hicimos con el equipo de Ciudad Niñez, que se encarga de hacer una brigada móvil para detectar cuáles son esas circunstancias en las que los niños pueden enfrentar riesgos que no garantizan sus derechos”.

De acuerdo con Angulo, existe un grupo de servicios que parte con la Brigada Móvil con el equipo de Ciudad Niñez en la identificación de posibles riesgos, y que se extienden a la habilitación de Centros Amar, donde son trasladados los menores rescatados en los operativos realizados para atender estos casos.

“En el centro Amar niños son dirigidos al colegio o al jardín infantil en caso de que no estén escolarizados o no tengan jardín y pueden ser atendidos en contrajornada (...) Y todo esto lo hacemos siempre en corresponsabilidad con los papás de los niños y con la comunidad”, concluye Angulo.