Expresidente Santos critica en la Corte determinación de la JEP sobre “segundos responsables”

La Corte Constitucional realizó una audiencia pública en el Palacio de Justicia a propósito de la demanda de constitucionalidad sobre la Sentencia Interpretativa 5 del 17 de mayo de 2023 (SENIT 5) emitida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz (SA).

Esta demanda fue interpuesta por los negociadores que lograron el Acuerdo de Paz, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo Caro y busca limitar las competencias de la Justicia Especial para la Paz en la investigación de los “segundos” responsables en el conflicto armado colombiano.

Esta sentencia en pocas palabras permite la selección de segundo orden por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) a los actores que no son directamente responsables del conflicto armado. Los enfrenta en un juicio adversarial y luego los sanciona.

“Tal potestad permite a la SDSJ priorizar y seleccionar a partícipes no determinantes de graves crímenes cometidos en el marco del conflicto armado que hacen aportes insuficientes de verdad y no reconocen responsabilidad, y remitirlos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) con el fin de que sean sometidos a juicio adversarial y, eventualmente, sancionados, pese a que no fueron inicialmente seleccionados por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR)”, indica la JEP.

Intervención del expresidente Juan Manuel Santos

El expresidente Juan Manuel Santos criticó en la Corte Constitucional que la JEP haya expedido la SENIT 5, que es una sentencia que abre la puerta para juzgar a los segundos responsables en el conflicto armado.

“Las lecciones de Justicia y Paz conducen que el enfoque caso a caso conduce a congestión. Seleccionar no es renunciar a la justicia, es dirigirla a los responsables de crímenes más grandes y representativos”, indicó en la audiencia pública de la Corte.

Asimismo, dijo que volver al caso a caso es un retroceso frente a lo aprendido, haría imposible los retos del sistema, frustraría los derechos de las victimas y disminuiría la capacidad sancionatoria frente a los que más deben responder.

Humberto de la Calle

Por su parte, el exnegociador de Paz, Humberto de la Calle dijo ante la Corte Constitucional que es necesario que se cumpla la arquitectura inicial del Acuerdo de Paz, de lo contrario la JEP con la SENIT 5, estaría minado la confianza en la institucionalidad.