Liga Colombiana

Envigado ENV
Chicó CHI

Envigado Vs. Chicó: Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido por la Liga

El equipo antioqueño ya se encuentra descendido y el boyacense busca asegurar su permanencia en primera.

Envigado y Chicó se enfrentan por la fecha 17 del campeonato. (Boyacá). Fotografías de Mcgiver Barón.

Envigado y Chicó se enfrentan por la fecha 17 del campeonato. (Boyacá). Fotografías de Mcgiver Barón. / Colprensa/Mcgiver Barón

Envigado y Boyacá Chicó se enfrentan en el estadio Metropolitano de Itagüí, por la fecha 17 de la Liga colombiana. El equipo de casa ya tiene definido su descenso a la segunda división.

El juego dará inicio a las 2:00PM. Los antioqueños se ubican en la casilla 17 del campeonato con 16 puntos; mientras que en Copa han dado la sorpresa al acceder hasta semifinales, donde estarán enfrentándose al Medellín.

Por su parte, Chicó figura penúltimo del campeonato con 13 puntos, ya eliminado; mientras que en el descenso están en el puesto 18 con promedio de 1.01, aun distantes del Unión Magdalena, con 0.81. Muy cerca de asegurar su permanencia.

Siga acá el minuto a minuto del partido Envigado Vs. Boyacá Chicó

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad