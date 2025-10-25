Envigado Vs. Chicó: Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido por la Liga

Envigado y Chicó se enfrentan por la fecha 17 del campeonato. (Boyacá). Fotografías de Mcgiver Barón. / Colprensa/Mcgiver Barón

Envigado y Boyacá Chicó se enfrentan en el estadio Metropolitano de Itagüí, por la fecha 17 de la Liga colombiana. El equipo de casa ya tiene definido su descenso a la segunda división.

El juego dará inicio a las 2:00PM. Los antioqueños se ubican en la casilla 17 del campeonato con 16 puntos; mientras que en Copa han dado la sorpresa al acceder hasta semifinales, donde estarán enfrentándose al Medellín.

Por su parte, Chicó figura penúltimo del campeonato con 13 puntos, ya eliminado; mientras que en el descenso están en el puesto 18 con promedio de 1.01, aun distantes del Unión Magdalena, con 0.81. Muy cerca de asegurar su permanencia.

Siga acá el minuto a minuto del partido Envigado Vs. Boyacá Chicó