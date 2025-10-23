“No sé si voy a contar con el guiño de Petro”: Roy Barreras desde Ibagué

Ibagué

El miércoles 22 de octubre estuvo de visita en Ibagué el precandidato presidencial Roy Barreras, del partido La Fuerza. Por sus orígenes familiares, el exsenador y exembajador prefirió iniciar su campaña en el Tolima, dos días después del lanzamiento oficial de su aspiración electoral.

En rueda de prensa, Barreras contó que su abuelo fue un líder liberal de Rovira, Tolima, asesinado en medio de la época de La Violencia en el siglo XX. “Mi historia comenzó en el Tolima, y por eso el camino hacia la Presidencia de la República decidí que fuera en el Tolima mi primera gira”, expresó.

Al ser consultado por su relación con el presidente Gustavo Petro, Roy Barreras trató de marcar distancia del líder natural del Pacto Histórico. “Petro es de izquierda, y yo no; yo soy de centro liberal. Y, por supuesto, (somos diferentes) en el estilo de gobernar: yo hago consensos, yo dialogo, quiero concertar, construir unidad, sanar heridas. Yo soy médico, y él es economista”, detalló.

Otra de las principales diferencias que Roy Barreras quiso establecer entre su hipotético gobierno y el de Petro es el manejo de la seguridad y el orden público en los departamentos. Mientras Petro habla de Paz Total, Barreras propuso la Seguridad Total.

“Es una diferencia jurídica, pero también macropolítica. La justicia transicional es para las guerras civiles, los conflictos internos, las insurgencias. Justicia y Paz para los paramilitares, y para las bandas del narcotráfico, la justicia penal ordinaria”, acotó.

Sin embargo, aunque no se declaró petrista, Barreras advirtió que sí busca dar continuidad a las ideas del proyecto político del presidente Petro, aunque con otras “formas” y “estilos”.

“Hay momentos en que se necesitan cambios y rupturas con lo establecido para poner en la conversación nacional cosas que no estaban, y hay momentos en que los países necesitan que se ejecute la promesa. Esa será la tarea que iniciaremos el 7 de agosto de 2026”, sentenció.

Finalmente, por su incertidumbre jurídica Roy Barreras puso en tela de juicio el Frente Amplio previsto para marzo de 2026, escenario en el que se espera que confluyan en una consulta abierta los precandidatos de izquierda o progresistas, como Daniel Quintero, Camilo Romero y el ganador de la consulta interna del Pacto Histórico.