Gobierno intensifica vacunación en Colombia: espera inmunizar a más de 241.000 personas / bymuratdeniz

El Ministerio de Salud definió el Plan Nacional de Intensificación de la Vacunación 2025, con el que espera inmunizar a más de 100 mil niñas y niños, 48 mil mujeres gestantes y 93 mil adolescentes.

Este plan consiste en realizar jornadas de vacunación intensivas por semanas, distribuidas entre el 20 y 26 de octubre, y del 17 al 23 de noviembre.

Los días centrales de la jornada serán el 25 de octubre, 22 de noviembre y 13 de diciembre.

A esto se suma una vacunatón nocturna, mañana 24 de octubre, el 21 de noviembre y 12 de diciembre, con el objetivo de ofrecer el servicio en horarios extendidos para facilitar el acceso de todas las familias.

Colombia cuenta con un esquema de vacunación de 23 biológicos gratuitos, seguros y efectivos que protegen contra más de 30 enfermedades.

Y está siendo modernizado con la inclusión de nuevas vacunas como la hexavalente acelular para niñas y niños con peso inferior a 1.500 gramos, y la de Virus Sincitial Respiratorio VSR para gestantes en el marco del plan piloto en Chocó y La Guajira.