De becario a coordinador de Filantropía: una historia de superación y retorno

A solo 15 minutos de Purificación, en la vereda Chenche Uno, con cerca de 600 habitantes, el destino de muchos jóvenes parecía estar definido. Pero Janer Rocha Portela decidió romper el molde. Con coraje y una beca de la Universidad de Ibagué, se convirtió en el primer profesional de su comunidad, inspirando a nuevas generaciones a soñar más alto.

Pese a las dificultades económicas, encontró en la educación el motor para cambiar su realidad. Como estudiante de Ingeniería Industrial y becario, desarrolló habilidades que hoy lo impulsan a vivir de lo que le apasiona, construir su familia y apoyar a quienes lo rodean. “Soy muy afortunado”, afirma con gratitud hacia los donantes que hicieron posible su formación.

Luego de destacarse laboralmente en Bogotá, regresó al Tolima en 2024 como coordinador de Filantropía de Unibagué, decidido a retribuir lo recibido. Su misión: conseguir recursos para que más jóvenes puedan estudiar y transformar sus comunidades como él lo hizo.

La Universidad de Ibagué, con su programa Vivirás Tolima, Vivirá mi Educación, mantiene abierta la puerta de las oportunidades. Hoy, más que nunca, invita a personas y empresas a sumar esfuerzos por la educación. Porque cuando un joven estudia, no solo cambia su vida... cambia el futuro de toda una comunidad.Dona aquí y sé parte del cambio.

Link de donación: https://www.unibague.edu.co/donaciones/donar

Conoce la historia completa de Janer aquí: https://www.youtube.com/watch?v=GFcL3Kp9hF8