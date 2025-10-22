Gobierno reglamenta mecanismos de restauración ecológica y creación de bosques en el país / apos tophy

El ministerio de ambiente expidió la resolución que reglamenta la ley de áreas de vida, con el fin de fortalecer la restauración ecológica, la creación de bosques y la conciencia ambiental en la ciudadanía, las empresas, y alcaldías y gobernaciones.

Esta norma no se limita a la siembra de árboles, sino que comprende un proceso que incluye mantenimiento, monitoreo y seguimiento durante los dos primeros años, asegurando la supervivencia del material vegetal y la consolidación de bosques sostenibles.

El ministerio de ambiente definió que estas áreas de vida se establecerán en ecosistemas estratégicos como páramos, humedales, manglares y bosques secos tropicales, priorizando la recuperación de zonas degradadas.

En el caso de las empresas medianas y grandes, deberán implementar programas de siembra con los componentes técnicos que establece la ley, mientras que las autoridades ambientales y municipales articularán esfuerzos para su gestión, control y supervisión.

Frente al escenario de la participación ciudadana, a través de los certificados “Siembra Vida Buen Ciudadano“ y “Siembra Vida Empresarial”, se reconocerán los aportes individuales y corporativos a la restauración de los ecosistemas del país; esto también incluye la participación de autoridades y comunidades indígenas en la identificación y manejo de estas áreas, respetando sus conocimientos tradicionales y su visión.

Todos los procesos de restauración serán registrados en el registro único de ecosistemas y áreas ambientales, para garantizar la transparencia y trazabilidad en el seguimiento de los compromisos.