¿Cómo impactará la absolución de Uribe a la precandidatura de Iván Cepeda?: esto dicen analistas

Congreso

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe de la condena por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos llegó en la misma semana en la que el Pacto Histórico elegirá a su representante para las presidenciales del 2026, entre Iván Cepeda y Carolina Corcho.

La decisión de Cepeda de lanzarse como precandidato se dio después de la condena en primera instancia al expresidente. Aunque él no lo ha querido vincular como tema de campaña, sectores cercanos y opositores coinciden en que este fue un punto clave en su decisión de lanzarse. Ahora, con la absolución, el panorama podría cambiar.

El parlamentario ha dicho que ‘no cree’ que esta decisión lo afecte: “no, no creo. Para serle franco, creo que suscita incluso simpatía en muchos sectores de la opinión”. También negó que esta sea una derrota: “yo diría que es una decisión injusta, más bien. Derrota es cuando uno tira la toalla, y eso sí no va a ocurrir”.

Sin embargo, el analista Carlos Castro sí considera que “la campaña de Iván Cepeda nace con la condena a Álvaro Uribe Vélez. Hoy que Uribe ha sido absuelto de todos los cargos y que el proceso de casación puede tardar entre 3 y 5 años para establecer un tercer fallo, es innegable que Iván Cepeda y parte de la izquierda ha perdido parte de su narrativa, no solamente de campaña presidencial, sino de campaña a Congreso”.

El académico considera, eso sí, que si bien “esto representa una debilidad discursiva que va a tener que enfrentar Iván Cepeda, respecto a lo que será el resultado de la campaña y de la consulta del domingo, tiene ya, independientemente de esta situación unos votos duros que lo acompañarán y que lo llevarán seguramente al triunfo electoral el domingo”.