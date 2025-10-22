“El machismo no es libertad de expresión”: Mafe Carrascal celebra fallo del CNE contra Polo Polo

Miguel Polo Polo, ya no pedirá perdón por haber ofendido a madres víctimas de 'falsos positivos". Cortesía: @MiguelPoloP

En esta decisión, el tribunal electoral le ordena a Polo Polo eliminar tres publicaciones de su cuenta de X, en donde cuestionaba a Carrascal y a otros miembros del Pacto Histórico como Carmen Ramírez, María del Mar Pizarro y David Racero.

El fallo se basa en la Ley 2453 de 2025, norma que sanciona la violencia política contra las mujeres, de la cual Carrascal fue coautora.

El CNE determinó que las publicaciones de Polo Polo, en las que la llamaba “mamá sufrida”, “heroína de medio tiempo” y “víctima profesional”, no son críticas políticas legítimas, sino ataques misóginos que buscan humillar y deslegitimar a las mujeres en política por su maternidad.

debe disculparse públicamente por ataques misóginos y machistas en mi contra y hacia otras mujeres de mi bancada.



Después de meses de acosarme con discursos de odio en redes, el @CNE_COLOMBIA me dio la razón y sentó un precedente.



Gracias a la Ley 2453 de 2025

¿Cuáles eran los trinos de Miguel Polo Polo?

“Mafe, no me vengas con cuentos de mamá sufrida; saliste a las 9 p.m. mientras yo estuve todo el debate. Tú, con tu bebé como excusa y tus discursos baratos de izquierda, eres un fraude laboral. Heroína de medio tiempo, víctima profesional: si no puedes con el Congreso, déjalo, pero ya basta de lloriquear y de usar pañales como coartada”, fue uno de los mensajes del representante.

El Consejo Nacional Electoral (@CNE_Colombia) impuso medida de protección a la representante del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal y le ordenó al también congresista Miguel Polo Polo retirar estas publicaciones por presunta violencia política contra la parlamentaria.



Polo… pic.twitter.com/UT3lxk18yV — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 21, 2025

Según el documento oficial, el discurso del representante incluyó cuatro patrones de violencia:

• Descalificación personal directa.

• Ataques basados en roles de género.

• Cuestionamiento de la participación política desde la maternidad.

• Hostigamiento selectivo contra mujeres congresistas.

Mafe Carrascal celebró la decisión, asegurando que no se trata de una venganza política, sino de un paso hacia la justicia y la protección de las mujeres en el ámbito público:

“El machismo y la misoginia disfrazados de libertad de expresión no tienen cabida en la política. Usar la maternidad como arma de ataque es violencia política que debe ser sancionada”, afirmó la congresista.

Carrascal concluyó su mensaje destacando que este fallo “no es un triunfo personal, sino una victoria colectiva” y un impulso para que más mujeres denuncien las agresiones que enfrentan en el ejercicio de sus cargos.

“La política cambió. No nos vamos a callar ni a retroceder. Las mujeres tenemos derecho a maternar y a ejercer el poder en libertad”.

¿Qué ordeno el CNE?

El CNE ordenó dos medidas principales:

1. Eliminar todas las publicaciones que constituyen violencia política de género.

2. Ofrecer disculpas públicas en la misma red social en un término de cinco días.

Si el representante no cumple con la decisión, deberá pagar una multa de hasta 500 salarios mínimos legales vigentes.