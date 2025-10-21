Piden al Consejo de Estado tumbar fallo que limitó las alocuciones del presidente Petro

JUSTICIA

El sistema de medios públicos, RTVC, impugnó un fallo de tutela del Consejo de Estado que le puso el freno a las alocuciones presidenciales en televisión.

En esa sentencia, la Sección Tercera consideró que el presidente Petro estaba abusando de estas transmisiones por lo que determinó que debían limitarse a cuestiones de urgencia, no podían ser recurrentes, y debían estar sujetas a verificación y aprobación previa de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC).

Sobre la solicitud de impugnación

El sistema de medios públicos RTVC hizo llegar al Consejo de Estado una solicitud de impugnación en la que asegura que el presidente no violó el derecho a la información, por el contrario, utilizaba ese medio para difundir de forma transparente su gestión.

RTVC pide revocar la sentencia bajo los siguientes argumentos:

Improcedencia procesal de la tutela: Aseguran que los demandantes carecían de legitimación por activa (no demostraron daño directo e individualizado). Además, dicen que tampoco se cumplió el requisito de subsidiariedad, existiendo otros mecanismos judiciales ordinarios disponibles.

Aseguran que los demandantes carecían de legitimación por activa (no demostraron daño directo e individualizado). Además, dicen que tampoco se cumplió el requisito de subsidiariedad, existiendo otros mecanismos judiciales ordinarios disponibles. No violación al derecho a la información: Explican que las alocuciones presidenciales son constitucionales y materializan el derecho fundamental a la información (Artículo 32 de la Ley 182 de 1995). En ese sentido indican que, el fallo confundió el derecho individual a la información con el principio de pluralismo, imponiendo restricciones previas a la comunicación institucional legítima.

Explican que las alocuciones presidenciales son constitucionales y materializan el derecho fundamental a la información (Artículo 32 de la Ley 182 de 1995). En ese sentido indican que, el fallo confundió el derecho individual a la información con el principio de pluralismo, imponiendo restricciones previas a la comunicación institucional legítima. Medidas desproporcionadas: Indican que aunque el objetivo de pluralismo es legítimo, las restricciones impuestas son innecesarias. Además, RTVC asegura que las exigencias de verificación y autorización previa por parte de la CRC constituyen una forma de censura previa, prohibida por el Artículo 20 de la Constitución.

Bajo estos argumentos, RTVC solicita la revocación total del fallo de tutela, que se declare la inadmisibilidad de la acción o, en su defecto, que se niegue la protección del derecho fundamental invocado por los demandantes. Reiteran que, los costos de las medidas superan los beneficios, afectando el derecho a la información y la transparencia gubernamental.

¿Cuántas alocuciones presidenciales ha hecho Petro?

En total han sido 56 alocuciones presidenciales las que ha realizado el presidente Gustavo Petro, pero 25 desde el recordado Consejo de Ministros en el que mostraron algunos desacuerdos entre los funcionarios y el mandatario, el del polémico 4 de febrero.

El presidente Petro ha utilizado las alocuciones presidenciales en reiterativas ocasiones, y se habla de un comparativo con las de Iván Duque, que superaría el 100%, pues el expresidente efectuó en total 21 alocuciones en todo su gobierno.

Sin embargo, cabe recordar que el expresidente Duque tenía el programa ‘Prevención y Acción al aire’, que creó por la pandemia y en el que también utilizaba para hablar sobre su gestión.