Fortalecer la participación de las personas con discapacidad el objetivo del Simulacro Nacional

En el marco del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias que se realizará este miércoles 22 de octubre, el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) hizo un llamado a las empresas, instituciones y organizaciones del país a fortalecer sus capacidades en gestión del riesgo de desastres con enfoque diferencial, asegurando la participación y protección de todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad.

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Colombia viven más de tres millones de personas con discapacidad, siendo los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo los de mayor concentración de esta población.

Sin embargo, las leyes en Colombia establecen que se deben adoptar todas las medidas posibles para garantizar la protección y seguridad de las personas con discapacidad en situaciones de crisis, incluidas las emergencias y los desastres ocasionados por fenómenos naturales, así como su involucramiento en estrategias de prevención, aún existen brechas profundas en información, accesibilidad y participación en la gestión del riesgo.

La información sobre la participación de las personas con discapacidad en actividades de preparación y respuesta a emergencias a nivel nacional aún es limitada.

En el caso de Bogotá, pese a que datos del gobierno local revelan que más de 458.000 habitantes tiene alguna discapacidad (auditiva, visual, física, intelectual, psicosocial, sordoceguera y/o múltiple), solo 24.731 participaron en el Simulacro de Evacuación 2024, según reportes del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).

“El principio de ‘nada de nosotros sin nosotros’ debe ser la base de toda gestión inclusiva. Garantizar la participación plena de las personas con discapacidad en la planeación, ejecución y evaluación de simulacros y otras acciones de gestión del riesgo, no solo salva vidas, sino que fortalece la cultura organizacional y la responsabilidad social”, afirma Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS).

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las personas con discapacidad tienen entre dos y cuatro veces más probabilidades de morir durante una situación de desastre que las personas sin esta condición.

A su vez, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) advierte que solo el 20 % podría evacuar sin dificultad, mientras que el 6 % no podría hacerlo en absoluto.