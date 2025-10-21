Firmantes de paz en Nariño avanzan en procesos de reparación en el territorio

Tumaco- Nariño

La Oficina Departamental de la unidad de implementación del acuerdo Final de Paz de la Presidencia de la República viene desarrollando estrategias de paz en beneficio de la región Pacífica, así lo indico la Coordinadora Departamental de la Unidad de Implementación de Acuerdo de Paz, Angélica Ortiz Carvajal, quien destacó los avances que se han alcanzado en este caso que puede ser considerado como un ejemplo para el país.

“Proyectos y estrategias, tenemos varias, entre ellas la sanción gubernamental y territorial de cada municipio en el departamento de Nariño del plan estratégico de seguridad y protección. Esta es una estrategia de orden nacional implementada en cada territorio a fin de poder brindar protección y garantía en su protección a la población firmante, sus familias y a los miembros del partido comunes”, explicó la Coordinadora de la oficina en Nariño.

La funcionaria explicó que en Tumaco, en la zona del rio Mejicano, donde este exintegrante de las FARC había creado9 un imperio de ilegalidad y violencia se est6a contrayendo el “Muelle Saltadero Rufino Cortés, el esfuerzo por la paz”.

“Es un Muelle Saltadero, una obra de infraestructura realizada por primera vez por la comunidad bajo el liderazgo de un firmante de paz, José Heidin Castro Chillambo, más conocido como ‘el Doctor’, quien ya cumplió su condena y hoy se acoge al proceso de paz no solo a través de la firma, sino también a través del ejemplo de resiliencia comunitaria. Hoy se encuentra realizando diferentes obras en el Río Mexicano en compañía de la comunidad y este 2 de noviembre estaremos en Santa Rosa, Río Mexicano, inaugurando la obra promovida por José Heidin Castro Chillambo, más conocido como El Doctor”, expreso la señora Ortiz..

Según Angelica Ortiz, hoy el proceso que se adelanta en Nariño es un ejemplo para el país por la capacidad de reconciliación entre el victimario y sus victimas para poder adelantar obras de reparación colectiva que permitan avanzar en una reconciliación cierta y un proceso que pueda ser referencia para otros territorios.

“Actualmente Nariño vive un proceso histórico, y no solo Nariño, sino Tumaco. ¿Por qué? Porque contamos con toda la institucionalidad activa en el proceso de paz para nuestro departamento y por supuesto para nuestro país. Y no solo eso, tenemos el engranaje efectivo entre la comunidad, firmantes de paz, líderes de paz, agentes de paz y por supuesto toda una institución que está al servicio de promover las diferentes garantías de sostenibilidad”, concluyó Angelica Ortiz.