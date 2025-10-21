Estudian reforzar la seguridad de dirigentes políticos amenazados en el Tolima

Tolima

El precandidato a la Cámara por el Tolima, Marco Emilio Hincapié, denunció que fue víctima de amenazas a través de su cuenta de WhatsApp, medio por el cual recibió un mensaje intimidatorio adjudicado a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

“El Tolima no es liberal ni zurdo, empezamos la limpieza, siguieron jodiendo, ahora son declarados objetivo militar”, reza el mensaje que le enviaron al precandidato del Pacto Histórico a su contacto personal.

“Desafortunadamente, sobre la medianoche del pasado sábado recibí este mensaje de un número desconocido donde nuevamente quieren intimidarnos para que no lleguemos a los territorios. Decían que me declaraban objetivo militar porque el departamento no es liberal ni de izquierda, y se habían cansado de nosotros”, detalló el precandidato.

Hincapié de inmediato dio aviso a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que tome las medidas que considere convenientes, como un posible aumento a su esquema de seguridad, con el que cuenta desde hace dos años.

“Anexaré este nuevo hecho a denuncias que ya cursan en la Fiscalía y espero que las autoridades esclarezcan este tipo de situaciones. Ya reporté a la UNP y le dejo a las autoridades para que determinen qué es lo que sucede y si es necesario reforzar”, señaló.

Otras amenazas a las líderes políticos del Tolima

Las amenazas contra Hincapié se suman a las intimidaciones que recibió la semana anterior el diputado del Tolima, Felipe Ferro, a quien le enviaron fotografías de su familia y equipo de trabajo con la frase “Libertad o muerte”.

Ambos casos llevaron a que el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, elevara una solicitud a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para aumentar el nivel de riesgo de los dirigentes políticos.

Las autoridades se pronuncian

“Hincapié tiene un sistema de seguridad de la UNP básico, y le van a hacer un estudio para elevar el nivel de riesgo, y nosotros hemos coadyuvado a esa solicitud ante la UNP. En el Consejo de Seguridad también se trataron las amenazas al diputado Felipe Ferro con el propósito de que tengan toda cobertura”, acotó Bocanegra.

¿Cómo está la seguridad para las elecciones 2026?

El funcionario reveló que también tienen todo listo para garantizar la seguridad de los más de 60 candidatos que habrá en el Tolima al Congreso de la República, a quienes buscan asegurarles su desplazamiento a todos los municipios del departamento en medio de la campaña.