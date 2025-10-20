Más de 20 mil jóvenes acudieron a las urnas en Cartagena: hubo una captura en Bayunca

En completa calma y con una destacada participación, Cartagena cerró la jornada electoral de los Consejos de Juventud. Más de 20 mil jóvenes de los barrios y corregimientos acudieron a las urnas, 8 mil más que en el año 2021, fortaleciendo así la participación democrática juvenil en la ciudad.

Durante la jornada, se reportó una captura en el corregimiento de Bayunca, donde un joven fue detenido por el presunto delito de suplantación.

El secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Bruno Hernández, entregó un balance positivo de la jornada y resaltó el compromiso de los jóvenes, a quienes calificó como actores fundamentales en la construcción de proyectos de ciudad y en el fortalecimiento de la democracia.

En Cartagena, la Registraduría Nacional habilitó 119 puestos de votación y 437 mesas, garantizando cobertura en todos los sectores del Distrito.

Recuerde las medidas de orden público: rigen hasta las 6:00 am de este lunes

De acuerdo con el Decreto 2146 del 17 de octubre de 2025, el Distrito adoptó medidas para garantizar la tranquilidad durante el proceso electoral:

Ley seca: inició a la 1:00 a.m. del domingo 19 de octubre y se extenderá hasta las 6:00 a.m. del lunes 20 de octubre.

Control de ruidos y eventos: durante el mismo periodo de la ley seca, se restringen espectáculos públicos, caravanas o actividades con amplificación sonora que alteren la convivencia.

Las autoridades distritales, de tránsito y de Policía mantendrán operativos de vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de estas medidas y preservar la seguridad durante todo el proceso.