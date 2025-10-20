Juez ordena a la Alcaldía de Villa de Leyva permitir ventas informales de adulta mayor

El personero de Chiquinquirá, Carlos Fajardo, interpuso una acción de tutela en favor de María del Carmen Delgadillo, una mujer adulta mayor residente en la vereda Sucre Occidental de ese municipio, quien había sido retirada de su puesto de trabajo informal en Villa de Leyva por orden de la administración local. Según el funcionario, las autoridades municipales justificaban la medida argumentando que su presencia afectaba la imagen turística del lugar, lo que motivó la intervención de la Personería para garantizar sus derechos fundamentales.

El Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones mixtas de Chiquinquirá falló a favor de la ciudadana, ordenando a la Alcaldía de Villa de Leyva abstenerse de limitar su actividad económica o, en su defecto, reubicarla en un espacio adecuado y sin costo. La decisión judicial subraya que el derecho al mínimo vital y al trabajo no puede ser vulnerado por consideraciones estéticas o de interés turístico.

Fajardo destacó que este caso refleja la desigualdad que enfrentan los trabajadores informales en Boyacá, impulsados por la falta de empleo formal y las prácticas clientelistas en la contratación pública. Asimismo, señaló que el fallo constituye un precedente en la defensa de los derechos de los más vulnerables y reafirma el papel del poder judicial como garante de la equidad social en el territorio.